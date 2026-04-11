DT de Ipswich comentó la tensa actuación de Marcelino Núñez ante Norwich: Tuvimos que protegerlo
Kieran McKenna reconoció que hubo un clima adverso en Carrow Road contra el nacional.
Kieran McKenna reconoció que hubo un clima adverso en Carrow Road contra el nacional.
Luego del derbi que tuvo como ganador a Ipswich Town sobre Norwich, el técnico Kieran McKenna comentó la breve e tensa actuación del volante nacional Marcelino Núñez ante su exequipo en Carrow Road.
Después de ser sustituido a los 20 minutos de su ingreso en el complemento, el entrenador norirlandés explicó: "Fue una situación difícil para él. Lo protegimos un poco al principio, pero es un jugador muy importante para nosotros y cuando entró, los rivales iban a estar muy atentos a él e intentar afectarlo física y mentalmente".
"El público también iba a intentar que lo expulsaran si cometía faltas, pero ¿habría sido tan grave en otro partido? No creo que lo hubiera sido", aseguró respecto al ambiente que tuvo dorsales y camisetas con insultos al formado en la UC.
Finalmente, McKenna se refirió a la amonestación que Núñez recibió tras sus constantes faltas: "Pensé que el árbitro se mantuvo firme, pero no podíamos darle más opciones de decisión, así que tuvimos que proteger a Marcelino y al grupo, por eso hicimos el cambio".