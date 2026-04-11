DT de Ipswich comentó la tensa actuación de Marcelino Núñez ante Norwich: Tuvimos que protegerlo

Luego del derbi que tuvo como ganador a Ipswich Town sobre Norwich, el técnico Kieran McKenna comentó la breve e tensa actuación del volante nacional Marcelino Núñez ante su exequipo en Carrow Road.

Después de ser sustituido a los 20 minutos de su ingreso en el complemento, el entrenador norirlandés explicó: "Fue una situación difícil para él. Lo protegimos un poco al principio, pero es un jugador muy importante para nosotros y cuando entró, los rivales iban a estar muy atentos a él e intentar afectarlo física y mentalmente".

"El público también iba a intentar que lo expulsaran si cometía faltas, pero ¿habría sido tan grave en otro partido? No creo que lo hubiera sido", aseguró respecto al ambiente que tuvo dorsales y camisetas con insultos al formado en la UC.

Finalmente, McKenna se refirió a la amonestación que Núñez recibió tras sus constantes faltas: "Pensé que el árbitro se mantuvo firme, pero no podíamos darle más opciones de decisión, así que tuvimos que proteger a Marcelino y al grupo, por eso hicimos el cambio".