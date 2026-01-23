El debut tendrá que esperar: Loyola vio desde la banca la dura caída de Pisa ante Inter de Milán
El chileno tuvo su primera citación en la Serie A.
El chileno tuvo su primera citación en la Serie A.
A un día de ser presentado como nuevo jugador de Pisa, el volante chileno Felipe Loyola tuvo su primera citación en el equipo durante la caída 6-2 ante Inter de Milán en el Estadio "Giuseppe Meazza" por la fecha 22 de la Serie A.
Con el nacional en la banca, su equipo tomó la ventaja sorpresivamente gracias a un doblete del atacante Stefano Moreo (11' y 23'). No obstante, las anotaciones de Piotr Zielinski (39'), Lautaro Martínez (41') y Francesco Pio Esposito (45+2') revirtieron el marcador antes del descanso.
De cara al complemento, la situación para Loyola no cambió y este siguió viendo el partido desde la banca pese a que el técnico Alberto Gilardino movió sus piezas. Finalmente, Federico Dimarco (82'), Ange-Yoan Bonny (86') y Henrikh Mkhitaryan (90+3') sentenciaron el encuentro.
De esta manera, Pisa se estancó en el decimonoveno puesto con apenas 14 puntos, superando únicamente por diferencia de gol al colista Hellas Verona y "Pipe" buscará su oportunidad para debutar el próximo sábado, reciba a Sassuolo a las 11:00 horas (14:00 GMT).