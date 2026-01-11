Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

El gol de Brereton no bastó: Leeds eliminó a Derby County de la FA Cup

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto del seleccionado nacional se despidió en tercera ronda.

El gol de Brereton no bastó: Leeds eliminó a Derby County de la FA Cup
El delantero chileno Ben Brereton Díaz tuvo una jornada de dulce y agraz este domingo, pues anotó por segundo partido consecutivo en Inglaterra pero Derby County terminó sufriendo una remontada a manos de Leeds en la FA Cup.

"Big Ben" fue titular y se encargó de abrir el marcador al minuto 35 con un buen zapatazo arrastrado en el área.

Para el lamento de los dueños de casa, el cuadro forastero lo dio vuelta por 3-1 en la segunda etapa, con goles de Wilfried Gnonto (55'), Ao Tanaka (59') y James Justin (90+3').

Tras su eliminación en tercera ronda, a Derby County solo le resta concentrarse en despegar en la Championship. Su próximo partido será el sábado 17 de enero ante Preston North End al mediodía de Chile (15:00 GMT).

En portada