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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

El gol de Darío Osorio no bastó: Midtjylland empató y se alejó de la cima en la liga danesa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante chileno marcó el 1-1 parcial en el duelo ante Viborg FF.

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Pese a que el volante nacional Darío Osorio se lució con un golazo para Midtjylland, no pudo evitar lo que fue un vibrante empate 3-3 ante Viborg FF que los dejó a dos puntos del liderato en la antepenúltima fecha de la Superliga de Dinamarca.

El equipo del formado en Universidad de Chile lamentó dos goles anulados en el cotejo (15' y 40'), pero justo cuando su rival abrió la cuenta gracias a Asker Beck (33') vino la respuesta con el 1-1 parcial que el chileno marcó (36') para emparejar.

Las acciones continuaron en el primer lapsus donde Beck (45') firmó su doblete y luego el colombiano Pedro Bravo (45+2') puso el 2-2 de los "Lobos" antes del descanso. Posteriormente, el croata Martin Erlic (80') adelantó al equipo de Osorio antes de que Dorian Hanza (89') rescatase el 3-3 definitivo.

Midtjylland es segundo en el Grupo del Campeonato con 59 puntos y está a dos de los 61 que tienen en la cima a Aarhus GF. En sus últimas dos presentaciones, los dirigidos por Mike Tullberg visitarán a FC Nordsjælland y cerrarán de locales ante Brøndby IF.

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