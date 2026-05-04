Terremoto en Azul Azul: Fiscalía allanó la casa y las oficinas de Michael Clark

Un nuevo golpe sacude a Universidad de Chile, esta vez lejos de lo que sucede en la cancha dado que este lunes la Fiscalía llevó a cabo un operativo de alto impacto que incluyó el allanamiento de las oficinas de Azul Azul, concesionaria que administra al club, además del domicilio de Michael Clark, expresidente de la sociedad anónima.

Según información de Cooperativa Deportes, la diligencia no se limitó a las dependencias de la institución estudiantil, sino que se extendió a otras cinco sociedades, en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos vinculados a la denominada "trama Sartor".

De acuerdo con los antecedentes preliminares del procedimiento, la indagatoria apunta a eventuales irregularidades en operaciones financieras relacionadas con el fondo Sartor. Cabe recordar que dicha entidad ha estado bajo la lupa de las autoridades en los últimos meses debido a su estructura de capital y movimientos de fondos.

Según la misma fuente, funcionarios de la PDI y del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago llegaron hasta el CDA, las oficinas de Bulla SAP –empresa creada por Clark-, de Antumalal –empresa de origen de Clark-, Red Wood Capitals; y las dependencias de Romántico Viajero, empresa creada por el ahora vicepresidente de la sociedad anónima, José Ramón Correa.

Michael Clark, quien renunció semanas atrás a la presidencia de la concesionaria Azul Azul, se ha visto envuelto en diversos conflictos e irregularidades durante los últimos años, al punto que la Comisión para el Mercado Financiera (CMF) lo inhabilitó por cinco años para el ejercicio de cargos directivos en sociedades fiscalizadas por la entidad.