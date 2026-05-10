Esteban Pavez se vistió de figura con un golazo que le dio un punto de oro a Alianza Lima

El mediocampista nacional Esteban Pavez salió al rescate de Alianza Lima y convirtió un golazo para sentenciar el empate 1-1 ante Sporting Cristal que encendió la lucha por el título del Torneo Apertura en Perú.

Los "cerveceros" se habían puesto en ventaja a través de Gustavo Cazonatti (72') y cuando el partido ya expiraba, el chileno apareció con un bombazo desde fuera del área que desató la algarabía en las tribunas del Estadio "Alejandro Villanueva" (90+2').

Tras el cotejo, el volante afirmó que "venía buscando el gol. A mis compañeros les decía que me la dejaran atrás. Contento por el gol, pero queríamos el triunfo. No siempre se puede ganar. Contento por el esfuerzo que hizo el equipo".

El ex jugador de Colo Colo agregó que "lo intentamos los 90 minutos. Fue un partido muy complicado. Ellos tienen buenos jugadores. Fue un buen gol de ellos, nosotros también nos desconcentramos. Es importante no perder. Dentro de todo es un punto bueno, seguimos dependiendo de nosotros".

Con este resultado, Alianza Lima se mantuvo como líder del certamen con 33 puntos, cuatro por arriba de sus más cercanos perseguidores, Cienciano y Chankas, cuadro que de vencer podría llegar a 32 unidades, ajustando la disputa por el liderato a falta de dos fechas par el final.