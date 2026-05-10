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Tópicos: Magazine | Música

Joe Jonas paseó por Santiago en la previa de los shows de Jonas Brothers en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este 10 y 11 de mayo, los Jonas Brothers vuelven a Chile en el marco de su gira Greetings from Your Hometown.

Joe Jonas paseó por Santiago en la previa de los shows de Jonas Brothers en Chile
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Este 10 y 11 de mayo, los Jonas Brothers volverán a presentarse en Chile, y uno de sus integrantes, Joe Jonas, fue captado caminando por las calles de Santiago.

Todo ocurrió en Providencia, específicamente cerca del Drugstore, lugar donde varias fanáticas tuvieron la oportunidad de tomarse una foto con él.

Además, a través de sus historias de Instagram, el ídolo de Camp Rock también mostró que visitó una cafetería y el cerro San Cristóbal.

Hasta el momento, aún quedan entradas disponibles para los dos conciertos que realizarán en el Movistar Arena.

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