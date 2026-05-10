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Los mensajes del fútbol chileno para celebrar el Día de la Madre

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Como cada año en el segundo domingo de mayo, en Chile se celebra el Día de la Madre y el fútbol chileno celebró a las mamás con diversos mensajes y saludos a través de redes sociales.

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