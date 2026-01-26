Histórico arquero de Swansea City dedicó elogios para Lawrence Vigouroux: "Bastante extraordinario"

El portero nacional Lawrence Vigouroux está pasando por un dulce momento con el Swansea City y, a raíz de esto, recibió varios elogios de parte de Roger Freestone, histórico golero del conjunto galés que actúa en la EFL Championship.

En diálogo con el medio partidario Swansea Independent, el exjugador de 57 años calificó al seleccionado chileno como "bastante extraordinario" y sostuvo que "sus reacciones partido tras partido, que vemos tan a menudo, no puedo decir que las haya visto en toda mi vida como portero, especialmente en los Swans".

"Cómo puede hacer paradas y luego reaccionar para hacerlo una y otra vez desde una posición tan baja es pura habilidad. Tiene oportunidades únicas de entrenamiento cada semana en los Swans trabajando con Martyn Margetson (ex seleccionador de porteros de Inglaterra y ahora de Gales)", complementó el ex guardameta, segundo jugador con más partidos con la camiseta de los cisnes.

Asimismo, planteó que pese a que tiene aspectos a mejorar "lo que me convence es que es un tipo alto, pero eso no impide su habilidad en la cancha. Puede recibir centros, por supuesto, y como portero, algunos lo culparán a veces de los goles, pero en realidad eso no debería ser un factor".

El nacido en Caerleon remarcó que el guardameta chileno "rinde cada semana, quizás un poco tarde, pero a quién le importa la edad cuando juegas como él. Es un portero de verdad, y como la gente dice de cierto tipo de futbolista, raro y un poco loco, tengo una verdadera... afinidad con él".