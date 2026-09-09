Histórico de Independiente advirtió a Iván Morales: "Es una de las camisetas más pesadas"

En medio del revuelo por el fichaje del atacante chileno Iván Morales con Independiente de Avellaneda, el histórico exgoleador Silvio Romero habló respecto a lo que significa vestir los colores del club más ganador de la Copa Libertadores.

"Es muy linda la responsabilidad de jugar de '9' en Independiente, pero no deja de ser una de las camisetas más pesadas", reconoció el exatacante en conversación con Muy Independiente, declaraciones recogidas por TyC Sports.

Así mismo, Romero también deslizó críticas hacia la gestión de la dirigencia: "La salida de (Gabriel) Avalos desestabilizó todo, se fue a último momento y cuando pasa eso no tomas las mejores decisiones como club".

Pese al complejo ambiente que rodea su arribo, Morales tendrá su oportunidad para demostrar su capacidad cuando los de Avellaneda reciban a San Lorenzo este domingo, a partir de las 19:15 horas (22:15 GMT).