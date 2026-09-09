Chile se retiró de negociaciones sobre cooperación tributaria en la ONU

El gobierno de José Antonio Kast decidió retirar a Chile de la Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional para los estados miembros de Naciones Unidas, instrumento jurídico que busca crear un sistema de colaboración tributaria entre los involucrados.

La Cancillería aseguró este miércoles que su adhesión a la Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional de países de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en cuyas reuniones participó, podría limitar la soberanía del país en esta materia.

Se trata de un instrumento jurídico, que se ha implementado desde 2025 y culminará en 2027, y que tiene entre sus objetivos desarrollar un sistema de colaboración tributaria entre los países miembros de la organización.

El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró, en una declaración a los medios, que "el análisis técnico es que, tal cual se presenta el texto del acuerdo, presenta incertidumbres considerables respecto su alcance y funcionamiento que podrían limitar la soberanía en materia tributaria".

Y, en ese sentido, completó que los objetivos del acuerdo "deben ir en línea con el marco constitucional, la política fiscal, así como con los compromisos internacionales vigentes de Chile".

El acuerdo que pretende reformar la gobernanza fiscal global apunta, entre otras áreas, a "la necesidad de que todos los países colaboren para eliminar la evasión fiscal, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, así como garantizar que todos los contribuyentes -especialmente las empresas multinacionales y las corporaciones transnacionales- paguen impuestos a los gobiernos de los países donde se desarrollan las actividades económicas, se crea valor y se generan ingresos".

"Chile reconoce la importancia de la cooperación tributaria internacional y ha sido parte del proceso, evaluando de manera detenida el rumbo de las negociaciones del futuro convenio y las implicancias jurídicas que se desprenden de él", agregaron.

El proceso de redacción consta de nueve rondas de negociación, la quinta sesión se realizó del 3 al 13 de agosto pasado en la sede de ONU en Nueva York, en la cual Chile participó y a raíz de la cual planteó su posición.

La próxima sesión se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en la ciudad africana Nairobi, Kenia, donde se revisarán los nuevos borradores.