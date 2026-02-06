Igor Lichnovsky dejó América y fichó en exótico club

Se acabó el paso de Igor Lichnovsky en el fútbol mexicano tras dejar América, club donde se encontraba sin jugar y en el que le estaban buscando una salida tras no entrar en los planes del entrenador André Jardine para el torneo de Clausura 2026.

El chileno regresó a Europa y fichó en Fatih Karagümrük, cuadro de la Primera División de Turquía, que actualmente se ubica en zona de descenso, ocupando el último lugar de la tabla con nueve puntos, a nueve unidades de la salvación.

El zaguero nacional fue presentado oficialmente en su nuevo club, con el que firmó contrato por una temporada y media, con opción de extender el vínculo por un año más.

"Le damos la bienvenida a nuestra familia y le deseamos éxito bajo nuestra camiseta roja y blanca", publicó el elenco turco.

El formado en Universidad de Chile se va de las Águilas con buen recuerdo, consiguió un histórico tricampeonato de liga, además de la obtención de una Copa de Campeones y una Supercopa en la Liga MX durante el año 2023.