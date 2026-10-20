Ipswich Town envió a Marcelino Núñez a jugar con equipo filial sub 21

El volante chileno Marcelino Núñez volvió a ser relegado en Ipswich Town, esta vez siendo alineado en el equipo filial que cayó ante Anderlecht por 0-1 este martes por la Premier League International Cup; torneo pensado para dar rodaje a jugadores sub 21.

Ante su falta de continuidad en el equipo estelar, Núñez apareció sorpresivamente en la formación de "Ipswich Town Academy" y fue titular.

El seleccionado nacional jugó solo hasta el minuto 62, siendo reemplazado por Josh Pitts cuando el marcador ya estaba en contra gracias al solitario gol de Pape Aliya N'dao (23') para el conjunto belga.

El panorama para el exUniversidad Católica se complicó de sobremanera en la Premier League: A tres suplencias sin minutos de forma consecutiva se sumó su ausencia en la convocatoria de los dos últimos partidos por el torneo inglés.

La condición de "cortado" de Núñez en el último tiempo contrastó con las alentadoras palabras del DT Gary O'Neil ante el prematuro arribo del jugador al club en la fecha FIFA, tras su decisión de abandonar a La Roja.

"Está entrenando bien junto a sus compañeros, que lo aprecian mucho", había señalado el pasado 9 de octubre antes del partido contra Fulham, donde Núñez no fue citado.