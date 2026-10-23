Jordhy Thompson aportó la asistencia para el triunfo de Orenburg como visitante

El delantero nacional Jordhy Thompson extendió su buen momento en la Liga Premier de Rusia con una asistencia para el triunfo de Orenbug por 1-0 sobre Ajmat por la fecha 12.

Corría el minuto 38 cuando el chileno encaró ante un par de rivales a pocos metros del área y habilitó por el sector izquierdo a Dmitri Rybchinsky, quien se acomodó para la derecha y clavó la pelota en un lugar imposible para el portero Vadim Ulyanov.

De esta manera, el formado en Colo Colo, quien venía de convertir un doblete de penal, llegó a cuatro anotaciones y dos asistencias en los últimos cinco compromisos.

Con este triunfo el Orenburg se consolidó en el sexto puesto de la tabla con 16 puntos, nueve por debajo del puntero Zenit de San Petersburgo.