EE.UU: Jueza permitió mantener el anonimato a denunciante de violación grupal en universidad

Una jueza de Nueva York autorizó este viernes a la estudiante que denunció una violación grupal en la Universidad de Cornell en 2024 a seguir utilizando el seudónimo "Jane Doe" en la demanda civil que presentó contra siete estudiantes y la institución por su actuación ante el caso.

La jueza Phaedra F. Perry-Bond, del Tribunal Supremo del estado de Nueva York, concedió la petición al considerar que la demandante había justificado la necesidad de proteger su identidad y que ninguno de los demandados se había opuesto a ello, según consta en las actas judiciales.

La magistrada señaló que la denunciante alegó que revelar su identidad puede exponerla a represalias, perjudicar su vida social y profesional y poner en peligro a su familia. También afirmó haber sufrido ansiedad, depresión e insomnio por el temor a ser identificada.

Por su parte, la jueza advirtió de que amenazar a la denunciante, los demandados o sus abogados puede constituir delito.

Según la decisión de la jueza, los documentos del proceso deberán seguir usando el seudónimo "Jane Doe" y omitir o tachar sus datos personales.

La orden sí permite que los demandados comuniquen de forma privada la identidad de la denunciante a terceros implicados en la investigación y la preparación de la defensa, como testigos, médicos, empleadores o agencias del Gobierno, siempre que se comprometan a mantener la confidencialidad.

Los detalles de la demanda

La demanda civil se dirige contra siete estudiantes y varias entidades vinculadas a Cornell. 'Jane Doe' acusa a siete estudiantes de violarla durante horas en una casa de una fraternidad del campus en 2024 y sostiene que la universidad no investigó adecuadamente lo ocurrido.

El caso ha generado críticas tanto por la respuesta de la universidad como por la investigación inicial. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó a principios de este mes la actuación de la policía del campus de Cornell por no trasladar a los fiscales las declaraciones de la joven, que aseguró haber sido violada en grupo.

Hochul nombró el pasado 1 de octubre a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para dirigir una investigación criminal sobre el caso.