Kast: Queremos que la atención en cualquier hospital público sea igual a la de uno privado

En el marco de la inauguración del nuevo edificio Médico Quirúrgico del Hospital Parroquial de San Bernardo este viernes, el Presidente José Antonio Kast subrayó que una meta de su Gobierno es equiparar el nivel de la atención médica entre centros públicos y privados.

Al comenzar su discurso, el Mandatario señaló que, en los últimos 20 años, ha acudido varias veces a este recinto asistencial, y agradeció a su personal, "porque dieron una atención cercana, siempre de calidad, muy buena y muy digna para todos, donde alguien que pudo haber tenido los recursos se atendía en la misma condición que alguien que no los tenía".

"Eso es lo que queremos para Chile entero: que la atención médica que pueda recibir cualquier chileno, en cualquier hospital público, sea del mismo nivel que en un hospital privado. A eso tenemos que apuntar y a eso queremos llegar", aseguró.

A la vez, reiteró que como Ejecutivo "nos interesa mejorar los presupuestos de salud, pero tenemos que ordenar la casa, porque hemos tenido dificultades como nación en temas presupuestarios, y hoy no queremos encontrar responsables, sino que hacernos cargo de la realidad que nos toca".

Kast encabezó la inauguración de la nueva infraestructura en el Hospital Parroquial junto al alcalde Christopher White. (Foto: ATON)

Hablando directamente a los funcionarios, señaló que "ustedes, a pesar de la escasez de recursos, pero gracias a la comunidad, han mantenido (el funcionamiento del hospital), porque esto va más allá de quién dirige el hospital: son los trabajadores, es la comunidad completa".

En cuanto a la nueva infraestructura del hospital sanbernardino, Kast apuntó: "Me alegra que se vaya avanzando con nuevas prestaciones: esta nueva unidad de endoscopía, y que nos volvamos a ocupar de la neonatología, porque parte de la natalidad es también la atención que le brindamos a las familias antes, durante y post parto".