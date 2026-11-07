Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Loyola recordó sondeos de Bayern Múnich: Fueron con la intención de conocerme y verme en vivo

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

"Como te van a ver a ti, van a ver 500 jugadores más", reconoció el jugador de La Roja.

Loyola recordó sondeos de Bayern Múnich: Fueron con la intención de conocerme y verme en vivo
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El seleccionado nacional Felipe Loyola, actual jugador del club italiano Pisa, rememoró el sonado pero fugaz seguimiento que le hizo el gigante alemán Bayern Múnich mientras defendía la camiseta de Independiente de Avellaneda.

"Fueron a ver tres partidos, pero con la intención de conocerme y mirarme en vivo. Al final, ese nivel de equipo, así como te van a ver a ti, van a ver 500 jugadores más", reconoció el ex Huachipato a Sabes Deportes.

"Estuvieron en Argentina, fueron a verme contra San Lorenzo, que justo hice un gol. Pero no hubo más allá de eso", añadió el criollo.

Pese a descender con Pisa, Loyola manifestó su ilusión de dar un nuevo salto en su carrera en el fútbol europeo: "Siento que estoy en el lugar donde tengo que estar, tengo que hacerlo bien y paso a paso. Vamos a llegar a los mejores equipos del mundo, estoy convencido y lo voy a lograr".

Respecto a La Roja, 'Pipe' señaló que "somos varios jóvenes que queremos aportar a la selección y que estamos construyendo este grupo con varios partidos amistosos".

"Yo creo que tenemos mucho para entregarle a Chile y creo en el proceso que se está haciendo con mis compañeros, ya sea Darío (Osorio), Maxi (Guerrero) o Lucas (Cepeda). No siento que seamos lo peor. Fuimos últimos, pero haciendo un poquito las cosas mejor que en ese minuto, tenemos material de sobra para entrar a un Mundial. Confío que en el próximo vamos a ir", culminó.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada