Loyola recordó sondeos de Bayern Múnich: Fueron con la intención de conocerme y verme en vivo

El seleccionado nacional Felipe Loyola, actual jugador del club italiano Pisa, rememoró el sonado pero fugaz seguimiento que le hizo el gigante alemán Bayern Múnich mientras defendía la camiseta de Independiente de Avellaneda.

"Fueron a ver tres partidos, pero con la intención de conocerme y mirarme en vivo. Al final, ese nivel de equipo, así como te van a ver a ti, van a ver 500 jugadores más", reconoció el ex Huachipato a Sabes Deportes.

"Estuvieron en Argentina, fueron a verme contra San Lorenzo, que justo hice un gol. Pero no hubo más allá de eso", añadió el criollo.

Pese a descender con Pisa, Loyola manifestó su ilusión de dar un nuevo salto en su carrera en el fútbol europeo: "Siento que estoy en el lugar donde tengo que estar, tengo que hacerlo bien y paso a paso. Vamos a llegar a los mejores equipos del mundo, estoy convencido y lo voy a lograr".

Respecto a La Roja, 'Pipe' señaló que "somos varios jóvenes que queremos aportar a la selección y que estamos construyendo este grupo con varios partidos amistosos".

"Yo creo que tenemos mucho para entregarle a Chile y creo en el proceso que se está haciendo con mis compañeros, ya sea Darío (Osorio), Maxi (Guerrero) o Lucas (Cepeda). No siento que seamos lo peor. Fuimos últimos, pero haciendo un poquito las cosas mejor que en ese minuto, tenemos material de sobra para entrar a un Mundial. Confío que en el próximo vamos a ir", culminó.