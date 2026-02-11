Felipe Loyola aclaró los rumores sobre Bayern Munich en Pisa: "La oferta concreta no llegó"

El seleccionado chileno Felipe Loyola vivió su primera conferencia de prensa en Pisa, instancia donde abordó sus primeros desafíos en el fútbol italiano y aprovechó de aclarar los rumores que lo vincularon a Bayern Munich en el pasado mercado.

Tras disputar dos encuentros con la camiseta nerazzurra —el último de ellos como titular—, el exjugador de Independiente de Avellaneda explicó por qué se decantó por este paso en su carrera.

"Me comentaron el proyecto de la institución, que obviamente está peleando por salvar la categoría, y que querían contar conmigo, que sentían que los podía ayudar mucho", señaló Loyola en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el lateral derecho aseguró que "me gustan los desafíos; siento que con mi fútbol, al venir acá, puedo ayudar mucho al Pisa, al objetivo que tiene. Vine con mucha hambre de conseguir ese objetivo".

Sobre su adaptación al Calcio, el nacional destacó la exigencia de la competencia: "Es muy motivante, siento que el nivel de acá es superior y me he ido acoplando de buena forma y, como he dicho, siento que puedo ayudar mucho al equipo con mi capacidad, con mi juego, y pasar a ser un jugador importante".

La verdad sobre el Bayern Munich

Finalmente, Loyola fue consultado por las informaciones que circularon mientras defendía al "Rojo", las cuales lo situaban en la órbita del gigante alemán Bayern Munich.

El jugador fue tajante al respecto: "Posibilidad de llegar al Bayern Munich no existió".

"Sí hubo conversaciones de interés, pero la posibilidad de yo haber elegido ir o no ir no estuvo, la oferta concreta no llegó", sentenció el defensor nacional.