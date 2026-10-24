Lucas Cepeda fue titular en la sólida victoria de Elche frente a Rayo Vallecano

Elche, club que contó con el atacante chileno Lucas Cepeda como titular, consiguió un sólido 0-3 en su visita a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas por la décima fecha de La Liga, reencontrándose con los triunfos y saliendo de la zona de descenso.

Con el formado en Santiago Wanderers generando constante peligro por las bandas, el cuadro forastero sacó ventaja mediante penales ejecutados por Federico Redondo (23') y Fernando Niño (36'), contrastando con el fallo que Pathé Ciss tuvo para el anfitrión (39') al estrellar su remate al horizontal.

De cara al complemento, la visita selló el compromiso gracias a una definición de Germán Valera (68') tras habilitación de Facundo Buonanotte, minutos antes de que Cepeda fuera sustituido por Tete Morente (72') luego de registrar tres remates a puerta en el compromiso.

Con esta victoria, Elche trepó al duodécimo casillero con 10 unidades antes de visitar a UD Pinatar por la Copa del Rey el 27 de octubre a las 15:00 horas (18:00 GMT), posteriormente será local ante un Valencia que lucha en zona de descenso el 1 de noviembre a las 14:30 (17:30 GMT).