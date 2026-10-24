CF Montreal de Alexis Sánchez enfrenta al líder Nashville SC en la MLS

Este sábado, CF Montreal salta a la cancha con la misión de sacudirse de la dolorosa caída en la final canadiense y la polémica que involucró a Alexis Sánchez con su DT, recibiendo en el Saputo Stadium al sólido líder de la Conferencia Este, Nashville SC, en el marco de la MLS.

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CF Montreal vs. Nashville SC, 14:30 horas. Saputo Stadium.