Lucas Cepeda generó opiniones divididas en España tras la caída de Elche

El delantero nacional Lucas Cepeda sumó este viernes su primer partido como titular y disputando los 90 minutos con la camiseta de Elche, elenco que perdió por 2-1 ante Athletic de Bilbo por La Liga.

Pese a que el chileno se mantuvo en cancha durante todo el cotejo y protagonizó una de las pocas acciones de peligro de su equipo, su desempeño no generó consenso dentro de la prensa española.

El Desmarque, por ejemplo, lo calificó con un 4,5 y le recriminó que "fue amonestado por perder tiempo justo antes del descanso. El más flojo de los centrocampistas, sin tanta participación ofensiva".

Sin embargo, el portal Información entregó una mirada completamente diferente. "El chileno se mostró tranquilo en la mediapunta, sabiendo frenar las transiciones franjiverdes cuando era necesario. A menudo caía junto a Morente para mostrar sus mejores cualidades. No tuvo miedo a tener el balón ni atreviéndose a crear", detallaron sobre la actuación del criollo, a quien calificaron como "valiente" y le pusieron nota siete.

Más allá del debate por el nivel del atacante, lo cierto es que la caída de hoy profundizó la crisis futbolística del conjunto valenciano, el cual quedó a solo un punto de la zona de descenso.