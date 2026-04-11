Lucas Cepeda ingresó como suplente y anotó para la victoria de Elche frente a Valencia

Lucas Cepeda finalmente tuvo una jornada de gloria en la Liga de España después de anotar el solitario gol que permitió a Elche vencer por 1-0 a Valencia y así abandonar la zona de descenso en la fecha 31.

El parejo encuentro en el Estadio "Martínez Valero" tuvo al equipo del formado en Santiago Wanderers resistiendo las llegadas del equipo rival. Por lo que Matías Dituro se hizo protagonista para evitar la caída.

Cuando el cotejo llegó al complemento, Eder Sarabia decidió darle minutos a Cepeda (71') y este le respondió inmediatamente, filtrándose entre los centrales y clavando un zurdazo raso para la ajustada ventaja (73').

Con esto, Elche pudo abandonar la zona de descenso y se posicionó decimosexto con 32 puntos. Ahora, tendrá un difícil desafío como local cuando le toque recibir a Atlético de Madrid el 22 de abril a las 13:00 horas.