Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Lucas Cepeda ingresó como suplente y anotó para la victoria de Elche frente a Valencia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del formado en Santiago Wanderers abandonó la zona de descenso.

Lucas Cepeda ingresó como suplente y anotó para la victoria de Elche frente a Valencia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Lucas Cepeda finalmente tuvo una jornada de gloria en la Liga de España después de anotar el solitario gol que permitió a Elche vencer por 1-0 a Valencia y así abandonar la zona de descenso en la fecha 31.

El parejo encuentro en el Estadio "Martínez Valero" tuvo al equipo del formado en Santiago Wanderers resistiendo las llegadas del equipo rival. Por lo que Matías Dituro se hizo protagonista para evitar la caída.

Cuando el cotejo llegó al complemento, Eder Sarabia decidió darle minutos a Cepeda (71') y este le respondió inmediatamente, filtrándose entre los centrales y clavando un zurdazo raso para la ajustada ventaja (73').

Con esto, Elche pudo abandonar la zona de descenso y se posicionó decimosexto con 32 puntos. Ahora, tendrá un difícil desafío como local cuando le toque recibir a Atlético de Madrid el 22 de abril a las 13:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada