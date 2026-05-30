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Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio en planta frigorífica de Buin fue controlado tras horas de combate al fuego

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La presencia de cerca de 25 mil litros de amoníaco al interior de la planta obligó a evacuar preventivamente a vecinos del sector.

Incendio en planta frigorífica de Buin fue controlado tras horas de combate al fuego
 ATON (archivo)
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El incendio que afectó a la empresa frigorífica Frigofort, en la comuna de Buin, durante la noche del viernes, quedó controlado la mañana de este sábado, según reportaron los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

El siniestro, registrado en una planta ubicada junto a la Ruta 5 Sur, a la altura de la pasarela Calle Krum, dejó de representar una amenaza de propagación y las labores se concentraron en la remoción de escombros y el control de puntos calientes para evitar eventuales rebrotes.

La presencia de cerca de 25 mil litros de amoníaco al interior de la planta añadió complejidad a la emergencia y obligó a evacuar preventivamente a vecinos del sector.

Algunos residentes manifestaron su preocupación por la falta de información respecto de las condiciones de seguridad. "No sabemos qué hacer, si tenemos que tomar medidas de seguridad o no sé. Nadie nos da una información. Bomberos no sabe tampoco, que tenemos que esperar nomás dice", señaló uno de los afectados.

Mientras las labores continúan en el recinto, los vecinos permanecen a la espera de un pronunciamiento de las autoridades sobre la calidad del aire y las condiciones para regresar a sus hogares.

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