Diputada Weisse: Si es por un voto, hay mayoría y la megarreforma se aprueba

La diputada Flor Weisse (UDI) abordó en Cooperativa la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast, que comenzará este 2 de junio en el Senado tras la primera Cuenta Pública del Mandatario. Y sobre la posibilidad de una votación estrecha, afirmó que "si es por un voto, obviamente que está la mayoría y se gana".

Weisse destacó que la disposición al diálogo del Ejecutivo con los parlamentarios para llegar a un punto en común respecto, sin cambiar los ejes principales del proyecto.

Por ello, "espero que no se dilate tanto esta tramitación; que se pueda aprobar finalmente el proyecto de reactivación económica y que no haya cambios que sean sustantivos. El Gobierno no debiese estar -y así lo ha planteado el ministro Jorge Quiroz- para cambiar cosas que son ejes centrales. Pero ahí, claro, en el diálogo, en la conversación, probablemente algunas materias en que se haya que tener ajustes".

"Está lo de la franquicia tributaria del Sence que no fue aprobada en la Cámara, el Gobierno va a reponerlo me imagino, quizás con otra estructura en el Senado; está lo de la minería de datos, que ahí tengo la duda si el Gobierno la va a presentar o no nuevamente", detalló.

En ese sentido, también valoró que "hay partidos que habían mostrado alguna apertura a discutir, como la Democracia Cristiana respecto a la invariabilidad Y bueno, es materia de la que están abocados hoy día el Ejecutivo y nosotros esperaremos que llegue luego desde el Senado y ojalá que no haya comisión mixta, pero vamos a ver según cómo se vaya dando este debate en el cual hay que llegar a acuerdos".

No obstante, planteó que "el Partido Comunista y el Frente Amplio desde sus inicios han sido negativos y anunciaron voto en contra desde ya. Por lo tanto, resulta difícil conversar con quien se cierra y señala un planteamiento obstructivo desde sus inicios".

Pese a que instó al Gobierno a buscar acuerdos, Weisse reparó en que "si es por un voto, obviamente que está la mayoría y se gana (...) Se intentó en la Cámara (Baja) buscar acuerdos más amplios, porque que haya un acuerdo más amplio da una certeza o una estructura más solida en el tiempo, en no tener una parte crítica y opositora a todo lo que va poniéndose en ejecución después."

De ser como lo plantea, afirmó que "después habrá que buscar cómo el Gobierno sigue haciendo un trabajo en materia de seguir sumando adhesión a cómo esto va poniéndose en marcha. Los resultados de ello van a ser la forma de demostrarle a quienes no la apoyaron, que la decisión que tomaron no fue la acertada, sino que lo que Chile requería era efectivamente poder poner en marcha esta competitividad tributaria".

"Hay muchos elementos en los cuales todos tienen su base en el desarrollo, en el crecimiento. Entonces por eso es que es tan importante que esta reforma se pueda aprobar. Si es por un voto, se va a aprobar igual. Ahora, quisiéramos que fuera por más, evidentemente que sí, y todavía queda camino para seguir trabajando en ello", afirmó.

Por otro lado, también abordó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau por parte del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. La acción tensionó el ambiente en el oficialismo, generando críticas desde Chile Vamos a los partidos de extrema derecha. Sin embargo, Weisse aseguró que las relaciones "se mantienen intactas".

"Lo que planteamos en su momento fue que, evidentemente, si no teníamos la claridad respecto a cuáles eran las causales, más allá, de la gravedad de los hechos, la mala administración, tendrían que habernos consultado por lo menos. Ahora, la acusación nosotros la vamos a analizar, la vamos a estudiar y no tenemos ninguna duda en apoyarla si tiene los antecedentes constitutivos y el mérito para ello. En eso no hay ninguna, ninguna duda. Y las relaciones siguen exactamente igual", afirmó.

En esa misma línea, sostuvo que "esperamos que no tenga un efecto dañino en lo que es el avance en la conversación y en el trabajo del debate que está en el Senado hoy día de la reforma, porque eso de verdad que es un proyecto que es demasiado importante para Chile. Es un proyecto estructurante en lo que es la reactivación económica".