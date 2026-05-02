Marcelino Núñez a la Premier League: Ipswich Town concretó su ascenso en Inglaterra

Este sábado, el seleccionado chileno Marcelino Núñez festejó junto a Ipswich Town su ansiado salto a la Premier League inglesa, luego de conquistar el segundo cupo de ascenso directo en la última fecha de la Championship.

El nacional fue titular en la goleada 3-0 sobre Queens Park Rangers, resultado que permitió al conjunto del exUniversidad Católica subir de categoría por un punto de diferencia respecto a Millwall.

La apertura de la cuenta llegó temprano, pues los tres minutos George Hirst colocó el 1-0 de los "Tractor Boys". El propio Hirst se encajaría de asistir a Jaden Philogene en el rápido 2-0 apenas seis minutos después.

Con Marcelino ya en la banca tras salir por Anis Mehmeti a los 71', Kasey McAteer se matriculó con la última cifra que hizo vibrar Portman Road.

Gracias al triunfo, Ipswich acompañará al campeón Coventry City luego de acabar con 84 puntos, mientras Millwall se quedó con 83 unidades en un insuficiente 2-0 sobre Oxford United, teniendo que que conformarse con disputar la liguilla por el tercer y último ascenso.

Respecto a Marcelino Núñez, logró el ansiado objetivo de subir en Inglaterra luego de cuatro temporadas infructuosas en Norwich City. Cruzando la vereda al archirrival, sí pudo conseguirlo en su primer año con Ipswich Town, elenco con el que tiene contrato hasta 2029.

Así, el volante de La Roja tendrá a sus 26 años su primera experiencia en Primera División en Europa, nada menos que en la considerada como mejor liga del mundo.

Además, el inicio de la próxima campaña marcará el regreso de la presencia chilena en el máximo torneo inglés en año y medio, luego del primer semestre de 2025 que Ben Brereton jugó antes de descender con Southampton en la temporada 2024/25, cuya primera mitad la tuvo en un opaco préstamo a Villarreal.