Falleció Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y cuádruple campeón paralímpico

El italiano Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, falleció a los 59 años, dejando un legado de superación y resiliencia tanto dentro como fuera de las competencias.

"Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche, 1 de mayo", informó su familia este sábado en un comunicado.

"Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias en estos momentos y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este período de duelo", agregaron.

Nacido en Bologna en 1966, su trayectoria deportiva estuvo marcada por el talento al volante, la adversidad y una extraordinaria capacidad de superación que le convirtió en una de las figuras más admiradas del deporte italiano.

De la Fórmula 1 al accidente de 2001

Apasionado del motor desde joven, Zanardi fue campeón italiano y europeo de karts antes de ascender por la Fórmula 3 y la Fórmula 3000 hasta alcanzar la Fórmula 1, categoría en la que disputó 44 carreras entre 1991 y 1994 y en 1999, con los equipos Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

Entre sus dos pasos por la F1 compitió en el circuito estadounidense CART (Championship Auto Racing Teams), donde se coronó bicampeón en 1997 y 1998.

El 15 de septiembre de 2001, cuando competía en el circuito alemán de Lausitzring, sufrió un grave accidente en el que perdió el control de su monoplaza, que quedó partido en dos tras el impacto.

Ingresado en un hospital de Berlín, permaneció varios días en coma inducido y los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas para salvarle la vida.

Lejos de abandonar el deporte, Zanardi regresó a la competición y reapareció el 19 de octubre de 2003 en Monza, en el Campeonato de Europa de Turismos. Corrió el Mundial de Turismos hasta 2009 con un BMW 320 adaptado.

Renacer en el deporte paralímpico

Tras su recuperación, encontró una nueva motivación en el ciclismo adaptado, y en 2011 ganó el Maratón de Nueva York en la modalidad "handbike", estableciendo además un nuevo récord de la prueba.

Como paraciclista, conquistó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 (contrarreloj en carretera y carrera en carretera categoría H4), doblete que repetiría en Río 2016 (contrarreloj en carretera H5 y relevos por equipos mixtos H2-5).

Además logró una medalla de plata en cada participación paralímpica, junto otros éxitos internacionales en el Mundial de Ciclismo Adaptado de la UCI, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte adaptado.

A lo largo de su vida, Zanardi fue reconocido no sólo por sus logros deportivos, sino por su actitud ante la adversidad; tras sobrevivir al accidente de 2001, llegó a afirmar que se sentía feliz de estar vivo y que lo peor ya había pasado después de ser reanimado en varias ocasiones.

Su historia, desde los circuitos de Fórmula Uno hasta lo más alto del deporte paralímpico, convirtió a Alex Zanardi en un símbolo internacional de resiliencia.