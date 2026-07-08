Martín Rodríguez renovó su estadía en el fútbol europeo

El delantero nacional Martín Rodríguez continuará su carrera en el fútbol europeo dado que tras algunos días de incertidumbre sobre su futuro inmediato, el club turco Erzurumspor oficializó la renovación del contrato del atacante para la temporada 2026-27.

El exjugador de Colo Colo viene de ser una de las figuras del club de la provincia de Erzurum, donde consiguieron el título de la segunda división y el correspondiente ascenso a la Superliga turca.

A través de sus canales oficiales, la institución euroasiática confirmó el acuerdo: "Hemos firmado un contrato oficial con nuestro jugador Martín Rodríguez. Nuestros mejores deseos para el club y la comunidad", publicaron en redes sociales, ratificando la permanencia del chileno en la máxima categoría de aquel país.

Con este anuncio, se cierra la posibilidad de un tercer ciclo de Rodríguez en Colo Colo luego de que el propio jugador dejara algunos guiños en sus redes sociales manifestando su interés por retornar a Macul, e incluso trascendió que su nombre fue acercado a la dirigencia de Blanco y Negro de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Sin embargo, tras asegurar su continuidad en el Viejo Continente, el extremo de 30 años optó por seguir compitiendo en el extranjero y defender la camiseta de Erzurumspor en la división de honor de Turquía.