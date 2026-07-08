Remoción en tierra por sistema frontal dejó aisladas a familias en Villarrica

Producto del sistema frontal que afecta a la región de La Araucanía, una remoción de tierra y rocas afectó a caminos y dejó aislado a un grupo importante de familias en la localidad de Loncotraro, en la comuna de Villarrica.

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde Pablo Astete, la situación del sector "todos la conocemos, porque ha trascendido prácticamente a nivel nacional. Es una remoción en masa, un tema muy complejo y complicado de resolver".

"El municipio no tiene ninguna posibilidad de dar solución a eso. Lo sabemos, porque estuvimos con el seremi de Obras Públicas y el director de Vialidad en el sector", afirmó.

"Levantamos el informe alfa y los informes de emergencia con la Delegación Presidencial para pedir apoyo por lo que ocurre ahora y lo que viene a futuro respecto a (llevar a cabo) un proyecto de ingeniería, donde participará también -y tiene que hacerlo- Sernageomin, por la remoción de masa", agregó el jefe comunal.

En la región se contabilizan cerca de 25 viviendas afectadas por deslizamientos de tierra y rebalses de esteros y ríos producto del sistema frontal.

Asimismo, se suspendieron las clases en seis comunas: Pucón, Villarrica, Loncoche, Curarrehue, Melipeuco y Pitrufquén.