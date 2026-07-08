Cisma en el PS: Vodanovic se enfrenta a Cicardini por negociación de megarreforma

La timonel socialista, Paulina Vodanovic, desmintió este miércoles las acusaciones de la senadora y compañera de partido Daniella Cicardini sobre supuestas negociaciones ocultas con el Gobierno para otorgar invariabilidad tributaria en el proyecto de Reconstrucción Nacional.

La controversia escaló cuando Cicardini utilizó sus plataformas digitales para cuestionar la transparencia de la directiva de su propio partido, señalando directamente a Vodanovic y al senador Juan Luis Castro de ocultar información a la bancada.

"No voy a respaldar una colusión con (el ministro de Hacienda, Jorge) Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los súper ricos. A las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada, era mentira", cuestionó la legisladora.

Frente a la gravedad de los dichos, Paulina Vodanovic respondió mediante una misiva formal dirigida a la militancia socialista. En el texto, la timonel desmintió cualquier irregularidad y enmarcó las reuniones como parte de la labor legislativa habitual y necesaria.

"Me he enterado por redes sociales de un video de mi compañera de partido y de bancada, la senadora Cicardini, en que se me acusa de mentir y de llevar una negociación a espaldas de la ciudadanía. Eso no es efectivo", sentenció la líder del PS.

En esta línea, aclaró que las conversaciones se dieron en una mesa plural que incluyó a representantes de todo el espectro oficialista y la Democracia Cristiana.

"No ha habido acuerdo alguno, y las conversaciones se realizaron en el Senado de la República. Decir que mentimos o que vamos a coludirnos con Quiroz es falso y desproporcionado", enfatizó.

Estos cuestionamientos nacieron tras un video publicado mediante redes sociales. (FOTO: ATON)

Votos versus diálogo

Para Vodanovic, la mejor prueba de su coherencia política reside en las votaciones registradas en la Cámara Alta, recordando que todo el bloque socialista rechazó el proyecto en general y las iniciativas de deuda pública del Gobierno.

Sin embargo, defendió la necesidad de conversar incluso con una administración que posee las mayorías necesarias.

"El Gobierno tiene los votos para aprobar lo que quiera. Nuestra responsabilidad como parlamentarios es incidir para atenuar los efectos de una reforma que sabemos nefasta para la economía y el bienestar de la población. Como presidenta del partido, me corresponde dialogar", explicó.

Lamentaron el uso mediático para exponer diferencias internas dañinas para el prestigio partidario. (FOTO: ATON)

Daño a la institucionalidad socialista

Finalmente, la presidenta del PS lamentó que las discrepancias no se resolvieran de forma interna, advirtiendo que los ataques públicos debilitan la fuerza política del partido.

Además, aclaró que "jamás renunciaría al PS para asegurarme un cupo, ni apoyaría un candidato por fuera. No sé si todos los catones pueden decir lo mismo".

"Sin duda que siempre puede faltar más diálogo, y el PS tiene su institucionalidad, la Mesa, la Comisión Política y su Comité Central. Los llamo a la discusión fraterna, y a jamás desertar", cerró Vodanovic.