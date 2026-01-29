Matías Sepúlveda sumó minutos en el triunfo de Lanús frente a Unión de Santa Fe

El lateral nacional Matías Sepúlveda volvió a sumar minutos en Lanús después de ingresar en el segundo tiempo de la victoria 2-1 ante Unión de Santa Fe en el Estadio Ciudad de Lanús, por la segunda fecha del Torneo Apertura de Argentina.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino aprovecharon la expulsión de Valentín Fascendini (45') en la visita para ponerse por delante en los descuentos del primer tiempo con gol de Ramiro Carrera (45+3'). Posteriormente, Marcelino Moreno (56') estiró las cifras en el complemento.

Justo después del descuento marcado por Cristian Tarragona (66'), el formado en O'Higgins de Rancagua vio minutos al ingresar por el lateral Sasha Marcich (68') y disputó el tiempo restante, recibiendo amarilla por una falta sobre el final (90+1').

Con este resultado, Lanús mantuvo su buen inicio y se ubicó como líder parcial junto a Vélez Sarsfield con 6 puntos en el Grupo A. Su siguiente partido será visitando a Instituto de Nicolás Guerra el 3 de febrero.