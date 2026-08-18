Medio danés aseguró que Liverpool está interesado en fichar a Darío Osorio

Liverpool se sumó a los clubes interesados por Darío Osorio, volante chileno perteneciente a FC Midtjylland de Dinamarca, a una semana de que cierre el mercado de pases en Inglaterra.

Campo, portal deportivo danés, señaló que los "Reds", AC Milan, Everton y Leeds United tienen en la mira al hijuelense, afirmando que el conjunto nórdico ha recibido "consultas específicas sobre Osorio y la posibilidad de ficharlo este verano".

De todas maneras, precisaron que desde el elenco escandinavo esperan que sigan apareciendo equipos en el horizonte del chileno, quien está tasado por cerca de 20 millones de euros.

Además, Mike Tullberg, DT de Midtjylland, reconoció que tanto el seleccionado nacional como el delantero Franculino Djú podían dejar la institución antes del final de la ventana de transferencias.

Por el momento, Osorio y sus compañeros afinan los últimos detalles para enfrentar este jueves a las 13:00 horas (17:00 GMT) a Rijeka de Croacia por el duelo de ida de los playoffs de la UEFA Conference League.