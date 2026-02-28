Medio italiano: Felipe Loyola superó su lesión y será titular ante Bologna

Gran preocupación generó a inicios de semana el seleccionado nacional Felipe Loyola luego de disputar apenas un tiempo en la derrota de Pisa ante Fiorentina, en el marco de la fecha 26 de la Serie A, tras presentar molestias en su tobillo.

Sin embargo, todo parece indicar que la lesión del chileno no sería de gravedad y en Italia apuntaron a que se perfila como titular para el duelo del lunes ante Bologna.

"El cambio más evidente es Felipe Loyola, quien ha estado brillante tras la lesión de tobillo que sufrió en el derbi", señalaron desde Corriere Della Sera.

En esa misma línea, señalaron que el volante "ha superado las últimas pruebas sin problemas y va camino de ser titular. Está progresando significativamente y el entrenador lo considera clave para el partido del lunes".

El elenco toscano se mide ante el cuadro rossoblu, el lunes 2 de marzo a las 14:30 horas (17:30 GMT), con la obligación de ganar para alejarse del fondo de la tabla y seguir soñando con la permanencia.