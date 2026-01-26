Medio italiano reveló motivo de la inesperada suplencia de Maripán en Torino

Pese a haber sido elegido en la temporada pasada como el mejor jugador de su equipo, el defensa nacional Guillermo Maripán atraviesa por un complejo presente en Torino, donde perdió su espacio en el once inicial.

El chileno arrancó la campaña actual como habitual en el once del técnico Marco Baroni, quien de un momento a otro lo relegó al banco y suma tres cotejos en dicha condición, ingresando únicamente en dos de ellos.

El medio partidario "Tifo Granata" explicó que el motivo de esta inusual decisión del técnico tendría relación a la negativa del chileno de extender su contrato, el cual termina a final de año.

Según el citado portal, "Memo" no está dispuesto a extender su vínculo por un ciclo más con una reducción de su sueldo, situación que alimentó los rumores de su posible salida del club.

De todas maneras, en la publicación advirtieron que "a una semana del cierre del mercado de fichajes, nada se puede descartar, salvo que Torino necesita desesperadamente a su mejor jugador (como demostró el año pasado con Vanoli). Sería un crimen perderlo ahora".