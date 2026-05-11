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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Medio italiano y la campaña de Felipe Loyola: "Terminó con dudas e interrogantes sin respuesta"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Es imposible ignorar la falta de integración del chileno en la estructura técnica", apuntó el portal V Trend.

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El seleccionado nacional Felipe Loyola volvió este domingo a la titularidad en el descendido Pisa SC, siendo expulsado por una fuerte infracción en la derrota ante Cremonese, cerrado así su temporada de debut en Europa a falta de dos partidos para que termine la Serie A.

Según el portal local V Trend, estos últimos dos partidos ante Napoli y Lazio "podrían haber servido tanto al club como al jugador para comprender mejor sus perspectivas, su adaptación y su potencial de cara a la Serie B".

"Es imposible ignorar la falta de integración del chileno en la estructura técnica y táctica del equipo. Loyola mostró ocasionalmente las cualidades que llevaron a Pisa a fijarse en él. Es poco para considerarlo un jugador importante. Las próximas semanas serán cruciales para determinar su futuro", agregaron.

"Loyola pone fin prematuramente a una media temporada que comenzó con curiosidad y grandes expectativas, pero que terminó con dudas e interrogantes sin respuesta", sentenciaron.

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