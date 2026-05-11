Museo de la Memoria celebra premio internacional, pero mira con "pena" el efecto de los recortes

María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, destacó en Cooperativa el Premio Rey de España recibido recientemente por su labor en la defensa y promoción de los DD.HH., sin embargo, manifestó su preocupación por los recortes anunciados por el Ministerio de Hacienda.

García enfatizó que "considera el trabajo de todos estos años en la promoción, difusión, defensa y educación en materia de derechos humanos, específicamente en el museo. Es un reconocimiento internacional al museo. Tenemos que recordar que es muy visitado también por cada mandatario o autoridad de otros países que vienen a nuestro país".

Asimismo, planteó que la exposición se plantea como un "ejemplo de museo de memoria y derechos humanos y como un espacio vivo; además, siempre con actividades que ponen en el centro los valores democráticos, conectándolo con otras actividades para que las nuevas generaciones también le tomen valor. Y también es un archivo de memoria muy importante".

"Tomaron en cuenta esas tres áreas que tiene esta institución y los 16 años que ha tenido un trabajo incesante (...) Todo ese trabajo tan serio, responsable, no partidista, además, eso es lo que reconoce y es una señal de lo que está pasando en el mundo en materia de reconocimiento de la dignidad de las personas, que está puesta muy en cuestión con todas las guerras, ataques y genocidios que hay en el mundo", afirmó.

La directora también recalcó que "nuestra misión es visibilizar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos para que nunca más ocurra algo así, y la gente de todas las edades pueda tomar un papel activo, un rol activo en la defensa de los valores democráticos, no como algo del pasado, sino como algo de lo que tienen que estar pendientes siempre en el hoy".

"Creemos que aún no se han dado todas las conversaciones pendientes que se podrían dar, por las esquirlas de la dictadura, si bien el golpe fue hace 51 años y la democracia llegó hace 35, seguimos viviendo algunos reflejos de ello y, sin ir más lejos, mucha gente que no ha aparecido, que no hay verdad ni reparación aún. Entonces, esa conversación está pendiente y también vincularla con los temas de hoy", aseveró.

"Es una pena el recorte presupuestario"

Por otro lado, la directora del museo abordó el recorte del 3% ordenado por el Ministerio de Hacienda a todas las carteras, por el que -adelantó- se verán afectadas algunas actividades de la institución.

García detalló que el museo "es una fundación privada con misión y financiamiento público. Somos parte de la partida de las instituciones colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (...) Es una fundación de derecho privado donde dentro de su directorio no hay injerencia de gobiernos de turno, y se hizo de esa manera precisamente para no politizarlo".

En esa línea, evidenció que la disminución tendrá un impacto en su labor cotidiana: "Es una pena porque en el fondo son actividades que se dejan de hacer para otras personas y para sacar el museo a otras regiones precisamente".

En concreto, detalló que se trata de "los programas de actividades que salen del museo: itinerancias y otras actividades que vuelcan el museo en otras comunas o incluso otras regiones".

"La verdad es una situación bastante riesgosa no solo para el sitio de memoria y nuestro museo, sino otros museos y otros centros culturales también. Es bien complejo cómo se da esa 'bicicleta', digamos. Hubo museos que cerraron: el Museo en Chiloé, en Castro, también aquí el Museo de la Solidaridad alcanzó a cerrar un tiempo porque no tenía el presupuesto para seguir funcionando o pagarles a los trabajadores, o las cuentas mínimas. Nosotros estuvimos a punto también", reconoció.

Por otro lado, García abordó la situación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, que recientemente denunció atravesar una crisis financiera luego que aún no se concrete la entrega de recursos contemplados en el Presupuesto 2026 para su funcionamiento.

"Es grave porque son compromisos que a su vez Villa Grimaldi, presentó un plan de trabajo que se aceptó. Es una señal súper delicada además en estos momentos y en el contexto hacia la memoria, hacia la cultura, hacia nuestro patrimonio, hacia la educación en derechos humanos. Esperamos que de verdad que se subsane muy prontamente", sostuvo.