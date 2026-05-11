Detenidos por golpear a Javier Olivares tienen "amplio prontuario, con reiteraciones delictuales"

Dos hombres con "antecedentes por diversas detenciones policiales anteriores" fueron arrestados este lunes por su presunta responsabilidad en la agresión que sufrió la madrugada del domingo el diputado Javier Olivares en la comuna de Olmué.

El parlamentario del Partido de la Gente fue golpeado mientras asistía, junto a parte de su equipo, a la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo. Según relató, el hecho ocurrió pocos minutos después de llegar al recinto, cuando un jugador lo golpeó -por su espalda- en el rostro.

Tras este hecho, el atacante y su hermano huyeron y, durante la fuga, según el legislador, golpearon también a uno de sus asesores.

Las detenciones fueron concretadas alrededor de las 18:00 horas de este lunes por personal de la Sección de Investigación Policial de la Tercera Comisaría de la Prefectura Marga Marga de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía de Limache.

Los sujetos, de 37 y 39 años de edad, fueron identificados con las iniciales F.E.P.P. y C.A.P.P., respectivamente.

"Es muy importante señalar que ambos detenidos son personas con un historial policial conocido: presentan un amplio prontuario, con reiteraciones delictuales, y uno de ellos incluso con una condena cumplida recientemente", destacó el coronel Alex Oporto, prefecto de Marga Marga.

Javier Olivares dijo más temprano, en el Congreso, que está decidido a hacer valer "todo el peso de la ley" por lo ocurrido, mientras que la esposa del hombre que le pegó el "combo" señaló a Chilevisión que el incidente no tuvo ningún trasfondo político.

El origen de la pelea -sostuvo la mujer- fue "un empujón" y una actitud prepotente del propio congresista hacia ella en medio del baile que se desarrollaba en el Club.