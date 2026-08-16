Osorio fue titular en el empate de Midtjylland ante el recién ascendido Lyngby

El chileno Darío Osorio jugó como titular en Midtjylland, que empató 1-1 como visita frente a Lyngby por la cuarta fecha de la Superliga de Dinamarca.

Osorio disputó todo el encuentro y se ganó una tarjeta amarilla al minuto 48, apenas dos minutos antes del gol de su equipo, obra de Stanley Iheanacho tras asistencia de Beni Junior.

Poco duró la ventaja de los "Lobos", pues el recién ascendido como campeón de la segunda categoría lo igualó a los 59' con Gustav Leone Fraulo.

En el plano personal Osorio sigue con pleno de titularidades en los tres duelos que lleva Midtjylland en el torneo local, con un partido pendiente debido a su participación en fases previas de Conference League. A mitad de semana, en tanto, fue suplente e ingresó desde el banco en la victoria sobre Bohemians.

Respecto a la tabla, el equipo del hijuelense se quedó con siete unidades y dejó a Copenhague con el único equipo con cosecha completa (9) tras golear por 4-0 a Randers.

El próximo partido de Midtjylland será la revancha en los play-offs de la Conference ante Rijeka el jueves 20 de agosto (13:00 horas), con la misión de remontar el 2-1 de la ida.