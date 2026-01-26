Pablo Galdames fue presentado en Burgos: Como jugadores tenemos la responsabilidad de ascender

El nuevo jugador chileno de Burgos CF, Pablo Galdames señaló en su presentación que "el objetivo es el ascenso" y es "la responsabilidad" de los jugadores conseguirlo, además aseguró que llega con "esa ilusión de competir y aportar" en un proyecto que considera "ambicioso y exigente".

El futbolista reconoció, en rueda de prensa este lunes, que la decisión de sumarse fue rápida, en parte por el conocimiento previo que tenía del campeonato, que consiguió por su amigo Lucas Robertone.

"Conozco a Lucas Robertone y lo sigo desde que llegó a Almería", explicó antes de añadir que "cuando surgió la posibilidad" no tuvo "ninguna duda" y que para él es "un orgullo estar en una liga competitiva".

Galdames también recordó que el interés no es nuevo y que ya hubo acercamientos en el pasado "pero no se llegó a un acuerdo", y señaló que esta vez optó por cambiar de rumbo pese a tener opciones de continuidad en Argentina.

"Había posibilidad de seguir en el fútbol argentino pero decidí venir porque confío en el proyecto y las aspiraciones son grandes", declaró.

En el plano futbolístico, el chileno se definió como un mediocentro "más constructor que destructor", y explicó que se siente cómodo jugando "con un mediocentro de recuperación al lado, de frente al campo y tratando de manejar la pelota".

Además, aseguró estar preparado para competir desde el primer momento tras "una buena temporada en Independiente" y que, a pesar del parón en diciembre, "el mercado de enero era importante".

Por esto mismo reconoció que se mantuvo entrenando incluso en vacaciones, y concluyó que "la liga es competitiva y hacerse fuerte en casa, sumando puntos de local, es clave" para las aspiraciones del club.