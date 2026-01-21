Pablo Galdames se despidió de Independiente: El más ganador de América

El mediocampista chileno Pablo Galdames confirmó su partida de Independiente de Avellaneda y lo hizo a través de un sentido mensaje en redes sociales, donde se despidió del "equipo más ganador de América".

"Rojo querido, llego el momento de decir adiós. Fue un año muy intenso, pero a la vez muy lindo. Siento un orgullo gigante por haber vestido la camiseta del equipo más ganador de América. Solo palabras de agradecimiento para el club que me abrió las puertas, para la gente que trabaja en él, para los hinchas que siempre me trataron de la mejor manera y me hicieron sentir muy cómodo", escribió el futbolista en medio de las versiones de prensa que lo ligan a Burgos, de la Segunda División española.

"Agradecer también a todos los que estuvieron en el día a día conmigo y con nosotros, cuerpos técnicos, cuerpo médico, utileros, gente de la administración, prensa, limpieza, seguridad y cocina", añadió.

"Párrafo aparte para mis compañeros de equipo, me han hecho vivir uno de los años más felices de mi vida. Espero de todo corazón, que eso que tanto hablamos siempre, lo puedan conseguir. Se merecen todo eso y más!", cerró.

¿Dónde ha jugado Pablo Galdames?

Pablo Galdames, de 29 años, inició su carrera en Unión Española, desde donde partió a Vélez Sarsfield para luego seguir su carrera en Genoa, Cremonense, Vasco da Gama e Independiente.

En el cuadro rojo sumó 33 partidos y cuatro goles para completar 266 duelos disputados como profesional.