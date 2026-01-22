Pisa oficializó la incorporación del chileno Felipe Loyola

Pisa anunció este jueves la llegada del volante nacional Felipe Loyola como su nuevo refuerzo para lo que resta de temporada.

El chileno arribó al elenco italiano procedente de Independiente de Avellaneda por un préstamo de seis meses por 1,3 millones de euros. Además, se estableció un bono por objetivos que podría sumar otros 200 mil euros.

La negociación incluye una cláusula de compra obligatoria en el caso de que el jugador dispute un minuto por lo menos en cinco partidos con el cuadro que milita en la Serie A.

¿En qué equipos ha jugado Loyola?

El jugador se formó en las divisiones menores de Colo Colo, aunque su estreno en el profesionalismo se produjo defendiendo a Fernández Vial. Posteriormente recaló en Huachipato, club con el que alcanzó el título de la Liga de Primera 2023. Su destacado rendimiento durante la temporada 2024, especialmente en la Copa Sudamericana, le permitió dar el salto a Independiente de Avellaneda y, ahora, iniciará su primera experiencia en el fútbol del Viejo Continente.

También se convirtió en pieza fundamental de la selección chilena.