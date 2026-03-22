Prensa de Sevilla destrozó a Alexis: "No puede ser jugador de un equipo de Primera División"

Sevilla FC lamentó una dura derrota de local ante Valencia que lo dejó a solo tres puntos de la zona de descenso, recibiendo además fuertes críticas que incluyeron a los dos chilenos del equipo.

La prensa sevillana cuestionó con fuerza a todo al DT Matías Almeyda y también a los nacionales Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, cuyas actuaciones en el último tiempo los tienen bajo la mira.

Piden banca para Alexis

Sánchez tuvo un desafortunado error que terminó en el primer gol de Valencia, hecho que fue el principal blanco de los dardos, además de su cuestionado aporte en delantera.

Estadio Deportivo fue tajante con una nota 1 y la sentencia de "que ha vuelto a demostrar -ya va por la enésima prueba de ello- que no puede ser jugador de un equipo de Primera División. En partidos que exigen, se demuestra que el extremo no está y ha dejado fallos notorios. Desastroso, una vez más".

Aunque con un tono menos agresivo, El Desmarque compartió la calificación: "Inexplicable pérdida en el gol de Hugo Duro. No está para estas cosas y a la grada se le ha atravesado ya. Cambiado en el descanso y silbado. La gente ya se ha cansado de él".

"Es increíble que Almeyda le regale la camiseta de titular por haberlo traído él o por alguna otra razón de amistad. No para de echarle broncas a sus compañeros, al menos eso transmite al público e incluso después de regalar de forma grosera el balón del 0-1 le estaba riñendo a alguien", repasó Diario de Sevilla.

El Correo de Andalucía resaltó que Alexis "empezó atinado con balón", pero "rápidamente se diluyó. Almeyda se ha empeñado en que está para ser titular, pero igual sólo es un revulsivo dependiendo del contexto". La nota también fue de un 1 sobre 10.

En sus escuetas reseñas jugador por jugador, ABC expuso: "Error al sacar el balón en la jugada que desembocó en el 0-1. Sin aportación clara en ataque. Sustituido en el tiempo de descanso".

Claman por "Oso" en lugar de Suazo

Gabriel Suazo también fue uno de los futbolistas que recibió las más bajas calificaciones, con pedidos de que Joaquín "Oso" Martínez tome su lugar en el once titular.

"Una vez más, poco casi nada del lateral chileno en el encuentro. No estuvo donde debía estar y gran parte de responsabilidad tuvo en el segundo gol valencianista. Lo peor: habrá que seguir escuchando el mensaje de que "hay que proteger a 'Oso'", remarcó Estadio Deportivo con nota 1.

El Desmarque le dio un 2, pero también preguntó por 'Oso': "Ese chaval que acaba de llegar es más futbolista que este internacional chileno acostado. Increíblemente, acabó el partido con muy poquitas acciones positivas para su equipo."

Para Diario de Sevilla, Suazo fue "puro enredo. Su diferencia con 'Oso' quedó de manifiesto en cuanto el chaval salió en la segunda parte", mientras ABC argumentó que "Ni aporta seguridad a la hora de cerrar ni tampoco acierto cuando hay que pensar en acercar el balón al área contraria".

La reseña más dura para el seleccionado nacional fue de El Correo de Sevilla, que le dio nota 0: "Que juegue por delante de 'Oso' no tiene ninguna explicación. Si el partido de Juanlu fue deficiente, el suyo es incalificable".