Sigue sin jugar: Marcelino Núñez fue suplente en su regreso a la citación de Ipswich

El volante chileno Marcelino Núñez sumó un nuevo partido sin participación en Ipswich Town, ya que volvió a la nómina pero se quedó en la banca durante el 1-1 frente a Nottingham Forest por la Premier League.

Neco Williams abrió la cuenta para el Forest a los 13' y el paraguayo Julio Enciso anotó la igualdad al minuto 41.

Núñez venía de dos partidos consecutivos sin ser convocado por el DT Gary O'Neil, sumada a una suplencia sin minutos. Incluso fue relegado a la filial sub 21 el pasado fin de semana.

Aunque su último partido fue el pasado 15 de septiembre en la caída ante Arsenal por la Copa de la Liga, el jugador de La Roja apenas ha jugado dos partidos en ocho jornadas de la Premier.

La última actuación de Marcelino en liga fue en la derrota 5-2 ante Manchester United el 30 de agosto, donde sufrió un desafortunado resbalón que costó un gol de los "devils".

Respecto a la tabla de posiciones, Ipswich se estancó con 10 puntos, momentáneamente en el noveno lugar a la espera del resto de partidos.