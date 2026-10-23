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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La U confirmó estadio para la revancha contra Antofagasta en la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido será el 5 de noviembre.

La U confirmó estadio para la revancha contra Antofagasta en la Copa Chile
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Universidad de Chile confirmó este viernes el estadio donde jugará como local para la revancha contra Deportes Antofagasta, en los cuartos de final de la Copa Chile.

En sus redes sociales, el club informó a sus seguidores que el duelo contra los nortinos será el jueves 5 de noviembre, a las 19:00 horas (22:00 GMT), en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia.

En el duelo de ida, los "Pumas" ganaron por 2-0 al cuadro estudiantil, que está obligado a ganar por tres goles de diferencia para clasificar a la siguiente ronda; o por los vencer por dos tantos para forzar una definición a penales.

El ganador de esta llave entre la U y Antofagasta enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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