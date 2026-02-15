Suazo recibió duras críticas tras empate de Sevilla: "Esta liga se le está haciendo grande"

El seleccionado nacional Gabriel Suazo fue uno de los principales apuntados por la prensa española luego del amargo empate 1-1 de Sevilla ante Deportivo Alavés, duelo donde el lateral izquierdo estuvo lejos de su mejor nivel.

Los medios del país europeo criticaron sus fallas en la marca y falta de proueccón ofensiva: "Toni Martínez le cogió las vueltas en el tanto del empate, rematando casi sin oposición. Por mucha experiencia que tenga en otras ligas, esta se le está haciendo grande. ¿Se supone que es bueno al balón parado?", cuestionaron desde El Desmarque.

Orgullo de Nervión, sección partidaria del cuadro blanquirrojo en el diario ABC, sostuvo con respecto al criollo que "es como si no estuviera. Sobrepasado y sin ayudar ni recibir ayudas. Hay quien aún está pensando por qué portó el brazalete en Mallorca con canteranos y sevillistas en el once aquel día".

Estadio Deportivo, en tanto, apuntó que "jugar en inferioridad limitó drásticamente su presencia arriba, lo que propició que demostrara inseguridad atrás, hasta el punto de salió en la foto del tanto de Toni Martínez, que le ganó en el salto".

Solo Diario de Sevilla se apiadó un poco del formado en Colo Colo: "Impreciso en el pase, también en la estrategia. Aunque no se le puede negar el esfuerzo. No midió en el córner del 1-1 y cuando se dio cuenta no pudo ya saltar", puntualizaron sobre su desempeño.