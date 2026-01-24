Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Swansea de Vigouroux e Ipswich de Núñez cayeron por la Championship

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro de Gales quedó en el décimo sexto puesto de la tabla.

Swansea del arquero titular de la selección chilena, Lawrence Vigouroux, cayó como visitante por 2-1 ante Hull City por la fecha 28 de la Segunda División inglesa.

El cuadro local se puso en ventaja a los 24 minutos con un gol de Oli McBurnie desde los doce pasos y posteriormente, Regan Slater marcó el segundo tanto a los 39'.

El descuento para los "cisnes" fue obra de Liam Cullen a los 59 minutos.

Con esto, el equipo de Vigouroux se ubicó en la décimo sexta posición de la tabla.

Ipswich de Marcelino Núñez también tuvo una mala jornada

El cuadro en el cual milita el volante nacional, perdió en condición de visita por 3-1 frente a Sheffield United en la Segunda División inglesa. El chileno no fue convocado para disputar el encuentro.

A pesar de la derrota, Ipswich se mantuvo en la parte alta de la tabla, en la tercera ubicación, a ocho puntos del líder Coventry City, que aún debe jugar su partido de la jornada.

