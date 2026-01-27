Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior
Thomas Galdames y su esposa Giovanna Gioglino anunciaron que serán padres
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El futbolista compartió un emotivo video donde mostraba la ecografía.
El defensor nacional Thomas Galdames y su esposa Giovanna Gioglino anunciaron este martes que serán padres por primera vez.
El chileno que milita en Krylia Sovetov de la Primera Dvisión rusa, compartió junto a su pareja un vídeo en redes sociales mostrando la ecografía del embarazo.
"Nuevo capítulo. Mismo amor, multiplicado. No podemos esperar a conocerte", expresaron.