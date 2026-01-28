Vicente Pizarro destacó en triunfo de Rosario Central sobre Racing

El volante chileno Vicente Pizarro destacó en triunfo 2-1 de Rosario Central ante Racing en El Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha del Torneo de Apertura de la Liga Profesional Argentina.

El exjugador de Colo Colo fue titular y disputó todo el encuentro. Además, sumó una asistencia, fue el jugador con mayor cantidad de intercepciones y recuperaciones (cuatro en total) y el que registró mayor número de pases completados (12).

Los goles del encuentro fueron anotados por Ángel Di María (24') y Alejo Véliz (35') para el "Canalla", mientras que Adrian "Maravilla" Martínez (45+1') marcó el descuento para la "Académia".

El siguiente partido de Rosario Central de Vicente Pizarro será de local ante River Plate el domingo 1 de febrero a las 21:30 horas (00:30).