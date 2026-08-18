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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Víctor Dávila volvió a entrenar en medio de incertidumbre sobre su futuro en América

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El delantero vive días claves en el cuadro azulcrema.

Víctor Dávila volvió a entrenar en medio de incertidumbre sobre su futuro en América
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Víctor Dávila volvió a entrenar con sus compañeros en América de México tras recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, en medio de la incertidumbre sobre su estadía en el club, ya que no está en los planes del DT Guillermo Almada.

De acuerdo al periodista Marcelino Fernández, las "Águilas" han buscado infructuosamente el fichaje de un delantero, abriendo la posiblidad que Dávila permanezca en el plantel.

Según Fernández, el elenco azulcrema registrará al chileno para el Torneo de Apertura 2026 si es que no logra incorporar refuerzos antes del fin del mercado de pases, el cual cierra el 11 de septiembre.

El atacante no disputa un partido desde el 5 de marzo, cuando sufrió el corte de los ligamentos cruzados en la derrota 1-2 ante Juárez por el Clausura 2025/26.

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