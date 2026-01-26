[VIDEO] Así fueron las primeras horas de Lucas Cepeda en Elche

La llegada del atacante nacional Lucas Cepeda a Elche estuvo acompañada de muchos registros, los cuales fueron compartidos a través de los canales oficiales de la institución.

Entre lo que más destaca, se puede apreciar como el formado en Santiago Wanderers arribó al aeropuerto en compañía del representante Fernando Felicevich y comentó como Cristian Bragarnik, dueño del club, se contactó con él.

Además, el futbolista de 23 años relató la influencia que tuvo Arturo Vidal en cuanto a Eder Sarabia, actual director técnico de Elche y exayudante técnico de Quique Setién en Barcelona.

"Arturo me explicó cómo trabajaba el 'profe'. Eso me convenció, y también conozco a Matías Dituro que en Chile le hice un par de goles. Fue lindo que un par de compañeros se contacten conmigo", comentó Cepeda.

Finalmente, el exjugador de Colo Colo también tuvo la oportunidad de charlar unos minutos con Sarabia y comentarle sobre una camiseta que el propio Vidal le envió al entrenador, además de ponerse al tanto del próximo encuentro ante Barcelona el 31 de enero a las 17:00 horas.