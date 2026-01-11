[VIDEO] Ben Brereton anotó para adelantar a Derby County ante Leeds en FA Cup

El delantero chileno Ben Brereton Díaz marcó su segundo gol del 2026 y puso el 1-0 parcial de Derby County contra Leeds United, en el marco de la tercera ronda de la FA Cup; a eliminación directa en partido único.

El seleccionado nacional aprovechó un balón en el área para sacar un tiro rasante y cruzado que movió la cuenta al minuto 35.

- Revisa el gol de "Big Ben":