[VIDEO] Ben Brereton anotó para adelantar a Derby County ante Leeds en FA Cup
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El chileno estuvo atento para abrir la cuenta.
El delantero chileno Ben Brereton Díaz marcó su segundo gol del 2026 y puso el 1-0 parcial de Derby County contra Leeds United, en el marco de la tercera ronda de la FA Cup; a eliminación directa en partido único.
El seleccionado nacional aprovechó un balón en el área para sacar un tiro rasante y cruzado que movió la cuenta al minuto 35.
- Revisa el gol de "Big Ben":