Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.5°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Ben Brereton anotó para adelantar a Derby County ante Leeds en FA Cup

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno estuvo atento para abrir la cuenta.

[VIDEO] Ben Brereton anotó para adelantar a Derby County ante Leeds en FA Cup
 Captura / ESPN
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero chileno Ben Brereton Díaz marcó su segundo gol del 2026 y puso el 1-0 parcial de Derby County contra Leeds United, en el marco de la tercera ronda de la FA Cup; a eliminación directa en partido único.

El seleccionado nacional aprovechó un balón en el área para sacar un tiro rasante y cruzado que movió la cuenta al minuto 35.

- Revisa el gol de "Big Ben":

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada